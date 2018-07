Lazio, Milinkovic a peso d'oro e Kezman gongola: «Il suo prezzo sale sempre più»

di Valerio Cassetta

«Price still go up». Tradotto: «Il prezzo sale sempre di più». Questa la didascalia usata da Mateja Kezman, postando una foto su Instagram che ritrae il suo assistito, Sergej Milinkovic-Savic. Nello specifico il procuratore ha pubblicato una pagina del sito Tranfermarkt.com in cui l’ex Genk viene valutato 90 milioni di euro. Per strappare Milinkovic alla Lazio, però, ne serviranno molti di più, visto che «nessuno è in vendita» e che «il prezzo lo fa chi vende, e non chi compra». Parola del presidente Lotito che ieri, insieme al ds Tare, ha pranzato a Roma proprio con Kezman e uno dei sui collaboratori, Uros Jankovic. Al centro del piatto il futuro di Sergej, finito nel mirino di top club come Real Madrid e Manchester United. Per il serbo sono già stati rifiutati 110 milioni di euro lo scorso agosto, pertanto per convincere il presidente Lotito servirà una prostra che vada oltre i 150 milioni di euro, bonus esclusi. Un’asta per il giocatore, farebbe aumentare il prezzo ulteriormente per il 23enne. Intanto, Milinkovic, dopo l’emininazione dal Mondiale di Russia con la Serbia, si gode il meritato riposo in vacanza con la fidanzata e segue gli sviluppi attraverso i social. Non a caso ha messo "Mi piace" al post di Kezman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA