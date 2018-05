Lazio, Milinkovic sale in cattedra, ma non basta

di Valerio Cassetta

Non molla mai, Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio ci ha messo un po' ad entrare in partita, ma poi è salito in cattedra dettando legge in mezzo al campo. Il serbo ha vinto con facilità i duelli aerei, cercando di dare una mano anche in fase di impostazione. Un compito non facile davanti a un Crotone ordinato e aggressivo, per giunta senza l’aiuto di Marco Parolo, ancora infortunato. Alla fine il serbo è finito anche sul tabellina dei marcatori, firmando il gol del definitivo 2-2. Una rete che cambia poco rispetto al 2-1 per il Crotone, visto che la Lazio anche con un punto guadagnato dovrà giocarsi la Champions League all’ultima giornata contro l’Inter. Al di là dei conti, il piattone di Milinkovic che ha battuto Cordaz nel secondo tempo testimonia una reazione importante in vista del finale di stagione.



Nel corso dei mesi “il sergente” è cresciuto molto, anche sotto il profilo della personalità. Quando la Lazio ha subito l’1-2 da Ceccherini, il numero 21 non le ha mandate a dire a Strakosha, reo di non aver fatto il massimo in quella circostanza. Subito dopo, però, Sergej si è caricato la Lazio sulle spalle, cercando a tutti i costi la vittoria. Senza Immobile, Parolo e Radu (uscito nel secondo tempo), è lui il leader in mezzo campo insieme a Lucas Leiva.

