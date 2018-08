Lazio, Milinkovic subito in ripartenza verso il Napoli

di Alberto Abbate

Non è mai scontato il destino in serbo. A maggio Milinkovic aveva salutato i compagni convinto di non rivederli, adesso li riprende per mano per battere il Napoli. Dopo il riposo in barca a Palmarola, Sergej si ritrova a Formello ed è pronto per la prima. Inzaghi è stato rassicurato. Anzi, addirittura al tecnico è stato detto che Milinkovic rimarrà per tutto l’anno con tanto di rinnovo, eppure resterà anche dopo il 18 agosto (sino al 31) un terribile spauracchio. Perché lo spilungone serbo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO