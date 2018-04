Lazio, Murgia: «Concentrati e determinati. Ora testa al Salisburgo»

di Valerio Cassetta

Non si pone limiti, Alessandro Murgia. Il centrocampista della Lazio, al termine del match vinto per 2-1 contro l’Udinese, ha sottolineato l’importanza del risultato «perché d’ora in avanti le partite che dovremo affrontare sono tutte da considerare come delle finali». Bisognerà essere «concentrati, cattivi e determinati». Il classe ’96 ha promesso il massimo impegno: «Faremo il massimo per arrivare più avanti possibile - ha detto Murgia -. Quale è stata la cura di Inzaghi? La voglia che ci ha trasmesso, la stessa che ci spinge a lottare per raggiungere i nostri obiettivi».



CRESCITA

Chiamato a fare un bilancio dell’annata il mediano ha dichiarato: «Finché indosso questi colori per me tutto è positivo. Amo questa città e questa squadra. Sono felice». Spesso utilizzato come prima riversa dei titolari (Leiva, Milinkovic e Parolo), l’ex Primavera ha ammesso: «È logico che ognuno di noi voglia più spazio, ma sono soddisfatto del percorso svolto finora. Io sono giovane e penso a lavorare. Mi alleno al meglio per poter dare il massimo per il gruppo».



OBIETTIVI

Sul ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo, in programma in Austria, Murgia ha rivelato: «La vittoria di oggi ci carica in vista di giovedì. La consapevolezza di esser forti rimane. Sarà una partita difficile, perché loro hanno aggressività e cattiveria. Partiamo da una situazione di vantaggio e cercheremo di fare del nostro meglio. Dovremo essere cattivi e concentrati, ormai la semifinale è a un passo. Siamo una grande squadra e lo dimostriamo ovunque». Invece, sulla corsa Champions ha poi aggiunto: «Noi vogliamo arrivare più in alto possibile e non vogliamo guardare le altre, né chi ci precede in classifica, né chi ci sta dietro. Vedremo tutto alla fine».

