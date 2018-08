Lazio, Murgia lascia il ritiro di Marienfeld: «Domani mi opero alla mano»

di Valerio Cassetta

Ha lasciato il ritiro di Marienfeld per un problema alla mano, Alessandro Murgia. Il centrocampista della Lazio classe ’96 saluta la Germania e torna in Italia. «A causa di una frattura alla mano sono costretto, con grande dispiacere e nonostante i tentativi, a lasciare il ritiro - ha scritto su Instagram l’ex Primavera -. Domani mattina mi sottoporrò ad un piccolo intervento chirurgico per poter tornare più velocemente ad allenarmi con ancora più voglia e fame. Tornerò più forte di prima». Una defezione che non mette in difficoltà Simone Inzaghi, visto che a centrocampo le alternative non mancano. Parolo, Leiva, Milinkovic e il jolly Lulic sono i titolarissimi. Badelj, Cataldi e Bruno Jordao le risorse pronte a subentrare.



Intanto, sempre su Instagram Milinkovic ha ricordato l'anniversario del suo arrivo alla Lazio. Esattamente tre anni fa il serbo, prelevto dal Genk, sbarcava nella Capitale, accolto a Fiumicino dall'affetto dei tifosi. Un segnale che testimonia la riconoscenza del giocatore nei confronti del club.

