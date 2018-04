Lazio, Nani: «Siamo più forti di Inter e Roma. Concentrati sulla Champions»

di Valerio Cassetta

Tiene alta l’attenzione, Nani. L’attaccante della Lazio, al termine della vittoria con la Sampdoria, ha sottolineato l’importanza del successo: «Abbiamo l'obiettivo di arrivare in Champions League, per questo dobbiamo vincerle tutte e oggi la squadra ha fatto molto bene, dobbiamo proseguire così». La corsa per l’Europa che conta non ammette passi falsi e la squadra di Inzaghi sta tenendo il passo: «Noi dobbiamo concentrarci solo sulle nostre partite. Se le vinciamo tutte, il nostro obiettivo sarebbe raggiunto, non sarà facile, ma siamo in un buon momento».



Del resto il portoghese è convinto che sia fondamentale considerare «ogni gara come una finale» ed è consapevole dei propri mezzi: «Ci sentiamo più forti dell'Inter, sia come gioco che come squadra, ma abbiamo rispetto sia di loro che della Roma - ha ammesso Nani -. La mia opinione è che siamo più forti di tutte e due». Insomma, la concorrenza è dura, ma non spaventa i biancocelesti: «Mancano quattro partite e dobbiamo lavorare sempre con la stessa mentalità e voglia di fare risultato - ha ricordato l’ex Manchester United-, poi a fine stagione vedremo cosa succederà».

