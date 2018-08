Lazio-Napoli, le pagelle: Milinkovic un fantasma gigante. Luis Alberto, una giocata e stop

di Alberto Abbate

Finché ci saranno black out in difesa non c’è speranza. Il Napoli batte la Lazio, come fa ormai dal 2012. L’eurogol inventato da Immobile non può bastare, anche perché non può essere solo Ciro a inventare. Male la prima di Luis Alberto, fantasma alle sue spalle, ma anche di Milinkovic. Il nuovo acquisto Correa deve imparare a partecipare e incidere. STRAKOSHA 5 Respinge malissimo un innocuo tiro di Albiol sul gol annullato di Milik. Non può nulla però sulle due reti...

