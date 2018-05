Da Nesta ad Armini la “Lazionale” nel cuore

di Emiliano Bernardini

La fascia al braccio legata bella stretta, gliel’ha lasciata l’amico romanista Riccardi che oggi sarà squalificato per la semifinale dell’Europeo Under 17 contro il Belgio (ore 14, diretta streaming sul canale youtube dell’Uefa), a Rotherham nel cuore dell’Inghilterra. Nicolò Armini è l’altra colonna dell’Italia del duo Nunziata-Corradi. Nessuna paura perché i gradi da condottiero li ha sempre indossati, un po’ come succede ai predestinati. La maglia azzurra della Nazionale un orgoglio (ha risposto a 30 convocazioni su 31), quella biancoceleste della Lazio una seconda pelle. E’ stato nonno Giulio a trasmettergli la lazialità. Difensore centrale ma all’occorrenza sa fare anche il terzino. E’ forte fisicamente e ha grande senso dell’anticipo. Uno dei migliori in prospettiva tanto che la Lazio lo ha blindato con un contratto da professionista fino al 2020 e uno come Mino Raiola lo ha preso sotto la sua procura. Alessandro Nesta come idolo, tanto che lo scorso Natale ricevere la maglia del capitano del secondo scudetto lo ha definito il regalo più bello. Nicolò è nato nel 2001 e lui quel tricolore non lo ha mai visto ma i racconti del nonno e di tutta la famiglia (anche mamma Marzia è laziale) sono scolpiti nella sua testa. Di Nesta ha vissuto solo gli ultimi anni al Milan ma i video li ha guardati fino alla noia. Sempre con la fascia di capitano al braccio ha fatto tutta la trafila nella Lazio (da Natale è in pianta stabile nella Primavera). Di record ne ha già parecchi: è stato convocato in prima squadra per la sfida del girone di Europa League contro lo Zulte Waregem direttamente dall’Under 17 e senza passare dalla Primavera. Curiosità: aveva la maglia numero 31, giorno della morte del nonno e se letto al contrario è il 13 di Nesta. L’obiettivo è vincere l’Europeo, il sogno l’esordio con la Lazio all’Olimpico.

