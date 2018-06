Lazio, non solo Tare e Peruzzi, rinnovo in arrivo anche per lo staff medico

di Valerio Cassetta

La salute prima di tutto. Dopo i rinnovi del ds Tare, del segretario generale Calveri e del club manager Peruzzi, la Lazio in settimana incontrerà i propri medici per discutere il loro futuro. Il lavoro svolto dal professor Fabio Rodia, medico sociale e consulente ortopedico del club, e dal suo staff non è passato inosservato a Formello. Gestire le condizioni fisiche di una rosa che gioca tre competizioni non è compito semplice, soprattutto quando ci si affida quasi sempre agli stessi giocatori. La Lazio vuole programmare al meglio l’anno che verrà e il presidente Claudio Lotito potrebbe prolungare il contratto di Rodia e del suo staff. Discorso a parte per il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario biancoceleste per la prima squadra e prossima figura di riferimento anche per la Primavera e per l’intero settore giovanile, d’accordo con il responsabile Mauro Bianchessi.



MONDIALE

Intanto, prosegue l'avventura dei giocatori della Lazio impegnati al Mondiale in Russia. Caceres, terzino dell'Uruguay, si è qualificato agli ottavi di finale, conquistando il primato nel Gruppo A. La nazionale di Tabarez affronterà la seconda classificata del gruppo B: Spagna, Portogallo o Iran. «Che bello essere uruguaiano, la Celeste mi regala il sole!» ha scritto su Instagram l'ex juventino. Discorso diverso per Milinkovic Savic che mercoledì sera affronterà il Brasile con la Serbia, giocandosi la possibilità di accedere alla fase successiva della competizione.

