Lazio, Olimpico bollente: la carica dei 50 mila per volare in Champions

di Daniele Magliocchetti

Una spinta per la Champions League. Una carica speciale e meritata per la Lazio di Inzaghi. Per la sfida con l'Atalanta sono attesi cinquantamila spettatori, almeno questo è l'obiettivo della società che, per l'occasione e vista l'importanza della gara, ha abbassato ancora di più i prezzi dei biglietti. Uno stimolo non indifferente per provare a riempire l'Olimpico o quanto meno andarci vicino una volta per tutte. E la risposta non si sta facendo attendere, considerato che la prevendita sta andando piuttosto bene, visto che nella sola giornata di ieri sarebbero stati venduti più di cinquemila tagliandi.



Allo stato attuale e alla vigilia della sfida con la squadra bergamasca le presenze sono di circa 45.000 persone. Tra oggi e domani mattina raggiungere e superare l'obiettivo prefissato delle cinquantamila unità appare piuttosto semplice. Un numero da non sottovalutare, visto l'andamento stagionale.



ONDA BIANCOCELESTE

La cornice di pubblico sarà di quelle importanti, molto simile se non più numerosa di quella fatta registrare con il Salisburgo in Europa League qualche settimana fa, dove fu riempita tutta la tribuna Tevere. In più, rispetto a quella partita, la società per la prima volta dopo quella interna col Cagliari dell'ottobre scorso ha riaperto la curva Maestrelli, con un buon numero di tifosi che hanno già acquistato i tagliandi del settore distinti Sud lato Tevere. Adesso il club spera che tra oggi e domani vadano a ruba anche quelli della curva opposta alla Nord, considerato che il prezzo di 14 euro è davvero invitante per chi vuole andare allo stadio con la famiglia. L'intenzione della società era proprio quello di proporre dei biglietti a costi ridotti per dare la possibilità di rivedere allo stadio le famiglie, in modo da poter colorare ancora di più lo stadio di biancoceleste. Le prossime due partite, quella con l'Atalanta e l'ultima interna con l'Inter, oltre ad essere decisive per l'ingresso in Champions League, potrebbe rappresentare anche un piccolo test per la società in proiezione futura. Lotito, infatti, nonostante non dica nulla da mesi, sta ultimando il suo personale iter per lo stadio di proprietà. Il patron laziale è solo in attesa dell'ultimo parere favorevole e definitivo su quello della Roma, dopodiché presenterà il suo progetto. Un impianto che possa contenere 40-45 mila persone e, probabilmente, potrebbe essere in un comune limitrofo e non dipendente burocraticamente dalla capitale.



