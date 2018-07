Lazio, dall'Olympiacos arriva Proto: atteso a Roma in serata, domani le visite

di Valerio Cassetta

«In greco “protos" significa “primo”». Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l’ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati e Berihsa nella Capitale sbarcherà anche l’ormai ex portiere dell’Olympiacos. L’estremo difensore, che si è liberato a parametro zero, è atteso in serata all'aeroporto di Fiumicino e domani mattina sosterrà le visite mediche di rito per ottenere l’idoneità sportiva con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Il classe ’83 sarà il vice di Strakosha e darà il cambio all’albanese quando necessario, mentre Vargic è destinato a lasciare Formello. Guerrieri, invece, dovrebbe restare per fare il terzo portiere.



DIFESA

Intanto, la Lazio lavora anche in entrata. Ieri il vertice di mercato tra il ds Igli Tare e Carnevali, dg del Sassuolo, non ha portato alla svolta per Acerbi. I neroverdi hanno abbassato le pretese, ma chiedono 15 milioni di euro. Con l'inserimento del cartellino di Cataldi, stimato dal mister degli emiliani De Zerbi, la Lazio spera di abbassare la domanda, ma al momento la situazione è bloccata. Se i biancocelesti non accontenteranno le richieste, Acerbi venerdì partita in ritiro con il Sassuolo.

