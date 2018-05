Lazio, ora c'è Spalletti davanti al sogno Champions

di Emiliano Bernardini

Quattro dicembre 2016 Inzaghi e Spalletti camminano sul prato dell’Olimpico dopo un derby vinto dalla Roma ma giocato alla grande dalla Lazio. Simone brilla già di quella luce che emanano solo i grandi, Luciano ha i segni di chi di battaglie ne ha fatte già tante. Si guardano, si parlano. Una laziale e un (ex) romanista acquisito. Negli occhi del secondo si leggono i complimenti che la bocca non pronuncerà mai. Piuttosto dal labiale si percepirà un «non è colpa tua». Come a dire sei un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO