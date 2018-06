Lazio, Parolo blinda tutti: «Se Immobile va via, lo vado a prendere io. Milinkovic? A lui ci pensa Lulic»

di Valerio Cassetta

In campo rincorre gli avversari, lontano dal prato verde marca stretto i compagni. Marco Parolo allontana le voci di mercato intorno ai gioielli della Lazio: «Immobile è in camera con me, non può mica abbandonarmi - rivela il centrocampista, intercettato da SkySport in Austria per il Gran Premio di Formula 1 -. Ci svegliamo presto insieme per vedere le partenze dei Gran Premi, è la mia spalla». Insomma, Parolo è sicuro della permanenza del capocannoniere del campionato e assicura: «La mia sensazione è che non andrà via, anche perché, se non sarà così, lo vado a prendere e lo tengo a casa con me (sorride, ndr)».



SMS

Blindato Ciro, il centrocampista non dimentica Milinkovic, delegando la “marcatura” ad un altro compagno di squadra: «Sergej è fortissimo, è cresciuto tanto in Italia, è esploso. Ha un grande talento è può ancora migliorare ammette Parolo -.. Sicuramente sarà difficile trattenerlo se arriveranno i top club, però sarei molto felice se rimanesse. Chi lo andrebbe a prendere per non farlo partire? Penso Lulic, perché parlano la stessa lingua (ride ndr)».



NUOVO ARRIVO

Infine, il mediano della Nazionale si è espresso sul nuovo collega di reparto, Valon Berisha, arrivato dal Salisburgo, che oggi ha sostenuto le visite mediche: «Lui è un giocatore duttile molto importante. Ha giocato una grande Europa League - commenta l’ex Parma -. Ci serve, anche nelle nostre rotazioni e nella nostra crescita di società. Speriamo possa esprimersi come ha fatto lo scorso anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA