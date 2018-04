«Marco Parolo ha avvisato un dolore fisico quando andava a calciare, ho preferito non inserirlo nella lista dei convocati». L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi annuncia il forfait di Marco Parolo per il match di domani alla Dacia Arena contro l'Udinese. «Giovedì sarà certamente pronto per il ritorno con il Salisburgo», assicura Inzaghi in conferenza stampa.

