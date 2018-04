Lazio, Parolo e Lulic in coro: «Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale»

di Valerio Cassetta

Ha firmato il 300esimo gol Europeo della Lazio, Marco Parolo. Il mediano biancoceleste, segnando il momentaneo 2-1 nella vittoria per 4-2 contro il Salisburgo è entrato nella storia del club. «È un orgoglio per me - ha detto il centrocampista a SkySport -. Abbiamo fatto tante gare belle, questa è un’altra, preparata bene». Nonostante il successo rotondo nell’andata dei quarti di Europa League, Parolo è cautamente ottimista per il ritorno in Austria tra una settimana: «Non sarà facile, ma ce la giocheremo partendo dal vantaggio». L’ex Parma ha poi sottolineato l’importanza dell’Olimpico pieno: «Quando c’è uno stadio così pieno è anche più facile dare l’anima».



CAPITANO

Al termine del match ha parlato anche il capitano Senad Lulic: «Sarà difficile in Austria non dobbiamo pensare che sia fatta - ha ricordato il bosniaco -. Siamo stati bravi a reagire dopo i gol subiti». Su Felipe Anderson e Immobile ha poi aggiunto: «Avendo giocatori come loro è sicuramente più facile. Felipe Anderson ha saltato tutta la preparazione estiva per un infortunio grave, aveva bisogno di tempo e di allenarsi con la squadra. Nelle ultime settimane sta facendo quello che sappiamo, ha fatto la differenza in modo fenomenale».

