Lazio, Parolo e Radu puntano il Salisburgo: Lulic a rischio forfait

di Valerio Cassetta

Due recuperi e due defezioni. Simone Inzaghi sorride a metà. Marco Parolo e Stefan Radu, come previsto, si sono aggregati al gruppo e si sono allenati regolamento. Dopo aver saltato la partita con l’Udinese, i due senatori biancocelesti dopodomani giocheranno dal primo minuto con il Salisburgo. Nel ritorno dei quarti di Europa League il tecnico, però non potrà contare molto probabilmente su Senad Lulic. Il capitano che nella gara di andata, vinta 4-2 all’Olimpico, aveva aperto le marcature è alle prese con una contusione, rimediata domenica scorsa alla Dacia Arena. Il bosniaco farà di tutto per essere presente in Austria, ma se non sarà al top della condizione sarà costretto ad accomodarsi in panchina. In Europa League, infatti, le riserve a disposizione sono solo 7 e non 12 come in campionato. Oltre a Lulic, anche Marusic potrebbe saltare la sfida della Dacia Arena: il montenegrino, affaticato, non si è allenato a Formello nel pomeriggio. Domani mattina, prima della partenza, verranno sciolti gli ultimi dubbi durante la rifinitura.



FEBBRE DA DERBY

Intanto, in casa Lazio cresce l’entusiasmo in vista del derby di domenica prossima conto la Roma. Per la stracittadina si prevede l’Olimpico delle grandi occasioni: fino a questa mattina soo stati circa 7mila i biglietti venduti ai tifosi della Roma con la prelazione degli abbonati, mentre quasi 14mila i tagliandi acquistai dai tifosi laziali, a cui vanno aggiunti i circa 11mila abbonati. Insomma, oltre 32mila gli spettatori previsti. Restano ancora tagliandi disponibili in Tribuna Tevere, riservata ai sostenitori di fede biancoceleste.



