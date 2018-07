Lazio, Parolo: «Ripartiamo con la stessa mentalità. Nuovi arrivi hanno esperienza»

di Valerio Cassetta

Non vede l’ora di ripartire, Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio è ormai un leader dello spogliatoio e sottolinea come le aspettative non siano cambiate rispetto al passato: «Sono quelle di continuare quanto fatto in questi due anni - ricorda il mediano al TgR Lazio di Rai Tre -, con la stessa mentalità e con la stessa voglia di proporre gioco e di cercare di giocare per vincere tutte le partite». Lavoro, lavoro e ancora lavoro. L’ex mediano del Parma è convinto che «l’intensità deve essere alta in questi giorni di allenamento e ci deve essere la voglia di ripartire e dare ancora di più. Perché ogni anno devi sempre metterti in più in discussione».



OBIETTIVI

Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavando è iniziato da appena tre giorni. La parola Champions League non è un tabù, ma secondo Parolo «“Dare di più” vuol dire fare una stagione uguale per ripetersi, per poi arrivare a marzo e aprile, e in base alla classifica, tirare le somme. Adesso è presto e quello che dobbiamo fare e non possiamo sbagliare è prendere lo spunto dalla mentalità degli ultimi anni».



MERCATO

Felipe Anderson e de Vrij hanno già salutato, Berisha, Durmisi, Sprocati, Proto e Acerbi, invece, hanno rimpiatto la casella dei nuovi acquisti. «Se ne arriveranno altri? Sarà la società che se ne occuperà. Intanto, viviamo con quelli che siamo e andiamo avanti con la nostra mentalità - ha dichiarato Parolo -. I nuovi si sono inseriti bene, vengono da campionati stranieri e hanno esperienza internazionale e sono entrati nella parte. Il nostro compito è farli sentire a proprio agio fin da subito».

