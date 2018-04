Lazio, Pasqua di relax: Luiz Felipe a Porto Ercole, Luis Alberto a pranzo con Caceres

di Valerio Cassetta

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. In attesa della sfida di Europa League contro il Salisburgo, in programma giovedì sera all’Olimpico, i giocatori della Lazio si godono un giorno di riposo nel week-end pasquale. Ieri la vittoria contro il Benevento per 6-2, domani la ripresa degli allenamenti a Formello. Niente gita fuori porta nel giorno di Pasquetta, ma regolare seduta per prepararsi al match con gli austriaci. «Buona Pasqua a tutti» è il messaggio che arriva da Luis Alberto su Instagram: lo spagnolo si è concesso un pranzo con la famiglia in un noto ristorant a pochi passi dal centro sportivo biancoceleste. Insieme a lui c'era anche Martin Caceres. In tanti hanno utilizzato i social per ribadire gli auguri. Tra questi Patric, Crecco, Murgia e Luiz Felipe, che si è lasciato immortalare a Porto Ercole in Toscana.



RECUPERI

Ore di relax, utili per ricaricare le batterie. In vista del tour de force di fine stagione Simone Inzaghi sarà chiamato a gestire le forze. Radu, alle prese con un fastidio al ginocchio, e Lulic per un’elongazione muscolare, dopo l’assenza di ieri, torneranno in Europa League. Da valutare, invece, le condizioni di Wallace e Lukaku, che hanno accusato rispettivamente un problema alla tibia e al ginocchio.

