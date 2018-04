Lazio, Patric out per Salisburgo, ballottaggio Lulic-Lukaku sulla sinistra

di Valerio Cassetta

Scioglierà gli ultimi dubbi sono domani, Simone Inzaghi. Alla vigilia della sfida in Austria con il Salisburgo il tecnico della Lazio deve fare i conti con i problemi fisici di alcuni giocatori. Marusic e Lulic, dopo aver saltato l’allenamento di ieri, sono tornati a disposizione, mentre Patric è stato costretto a rientrare negli spogliatoi durante la rifinitura di oggi a Formello. Lo spagnolo, a causa di un fastidio muscolare, è out per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e non sarà convocato: sulla fascia destra lascerà spazio a Basta. Ballottaggi aperti tra Felipe Anderson e Luis Alberto per supportare Ciro Immobile in attacco e tra Lukaku e Lulic sulla corsia di sinistra. Al momento Felipe è favorito per una maglia da titolare.



SCELTE

Alla Red Bull Arena il modulo non cambierà. Anche domani sera la Lazio giocherà con il 3-5-2. Al di là della condizione fisica e della gestione degli impegni ravvicinati tra coppa e campionato, Inzaghi dovrà considerare anche le diffide. Milinkovic, Immobile, Luiz Felipe, Parolo, Basta, Lulic e Lukaku, infatti, se verranno ammoniti salteranno l’ipotetica semifinale. In ogni caso, il mister metterà in campo la formazione migliore, cercando però di arrivare al meglio al derby di domenica prossima contro la Roma.

