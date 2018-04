Lazio, Peruzzi: «Concentrati sulla corsa Champions». Luis Alberto: «Buttato una semifinale»

di Valerio Cassetta

Non perde di vista gli obiettivi stagionali, Angelo Peruzzi. Il club manager della Lazio, dopo l’eliminazione dall’Europa League con il Salisburgo, tiene alta l’attenzione sulla corsa Champions: «Abbiamo perso e pareggiato diverse gare ultimamente. Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l’ex portiere al canale egiziano “On Sport”. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la prossima Champions League. La lotta è bella forte perché ci sono quattro squadre in competizione per due posti: Lazio, Inter, Milan e Roma». E proprio sulla stracittadina con i giallorossi, in programma domenica all’Olimpico, Peruzzi ha precisato: «In città si inizia a parlare del derby un mese prima della partita e si continua fino al mese successivo. La gente nella Capitale vede il derby in modo diverso rispetto alla gente di Milano».



BILANCIO E SCUSE

Intanto, su Instagram Luis Alberto ha dedicato un post alla sconfitta di ieri alla Red Bull Arena: «Difficile spiegare ciò che è successo - ha scritto lo spagnolo -. Sono d’accordo con molti di voi, abbiamo buttato una semifinale. La squadra è stata in partita tranne che per quei 5 minuti che hanno rovinato una stagione in Europa League». Infine, l’ex Liverpool ha chiesto «scusa a tutti a nome mio e di tutta la squadra. Ma una cosa è certa, ora c’è il derby e dobbiamo rimanere uniti e combattere per il nostro obiettivo in campionato».

