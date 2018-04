Lazio, problema all'inguine per Parolo: domani gli esami per scongiurare lesioni

di Valerio Cassetta

Saranno due giorni di attesa e speranza per Marco Parolo. Il centrocampista della Lazio, uscito al 19’ del match con la Sampdoria, ha accusato un fastidio muscolare all’inguine. Solo nelle prossime ore, dopo aver sostenuto degli accertamenti, potrà capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Essendo uno dei titolatissimi della formazione di Inzaghi, c’è un po’ di apprensione dalle parti di Formello. Nella corsa Champions con Roma e Inter, il tecnico biancoceleste avrà bisogno degli uomini migliori per le ultime quattro partite. Al termine della partita con i blucerchiati, Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico della Lazio, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Parolo: «Non siamo stati fortunati perché il nostro numero 16 è entrato in un contrasto e l’intervento del calciatore avversario ha generato un problema».



Entrato nel merito della questione, il dottore ha specificato: «Abbiamo diagnosticato un trauma distrattivo della regione inguinale destra, ma nei prossimi giorni saranno effettuati degli esami strumentali per quantificare l’infortunio».

Bisognerà aspettare l’esito dei controlli, ma il timore che possa trattarsi di uno stiramento c'è. Inoltre, Rodia ha aggiunto che «Parolo nel pre-partita aveva svolto un ottimo riscaldamento e, del resto, aveva condotto buoni allenamenti negli ultimi giorni».

