Lazio, prove anti-Napoli a Marienfeld: Inzaghi studia i movimenti di Callejon e Allan

di Valerio Cassetta

Diagonali e marcature. Simone Inzaghi ha già la testa proiettata al Napoli. I tagli di Callejon e gli inserimenti di Allan mettono paura. Le sconfitte dello scorso anno (1-4 all’andata e 4-1 al ritorno) sono ancora nella mente del tecnico laziale. Vietato sbagliare all’Olimpico il 17 agosto. Il 3-5-2 biancoceleste è ormai collaudato, ma la difesa ancora no. Nel ritiro di Marienfeld non si lascia nulla al caso. Durmisi sull’out di sinistra e Marusic sulla corsia attaccano e coprono. Il montenegrino in particolare ha il compito di seguire ogni mossa di Correa, che nell’allenamento mattutino imita gli spostamenti di Callejon. L’obiettivo è non prendere gol e tenere alta la concentrazione. Nei prossimi giorni Inzaghi terrà una seduta video per far studiare ai suoi tutti i movimenti. Intanto, Berisha e Radu si rivedono sul terreno di gioco. L’ex Salisburgo, reduce da un affaticamento muscolare, continua gli esercizi personalizzati con il preparatore Bianchini. Il romeno, invece, ha smaltito l’attacco influenzale che ieri lo aveva costretto al forfait.

© RIPRODUZIONE RISERVATA