Lazio, prove di difesa a tre: Inzaghi si affida a Acerbi

di Valerio Cassetta

Chiusure, movimenti e marcature. Simone Inzaghi, dopo l’attacco, si dedica alla difesa nel ritiro di Marienfeld. Il mister chiede alla squadra massima concentrazione in fase di non possesso. L’obiettivo è evitare di ripetere gli errori commessi nella passata stagione. Insomma, al di là della manovra, Inzaghi si dedica alle individualità. Acerbi, Bastos, Wallace, Luiz Felipe e Patric si erano già esercitati sui meccanismi nel ritiro di Auronzo di Cadore. A questi ora si aggiungono anche Caceres e Djavan Anderson, classe ’95 arrivato dal Bari e prossimo al prestito alla Salernitana.



RELAX

Non solo tattica. Domani la squadra si allenerà di mattina, mentre nel pomeriggio Inzaghi concederà ai suoi un po’ di tempo libero. Lo staff tecnico ha programmato un giro sui go-kart nella pista vicina all’hotel che ospita i giocatori. Una proposta accolta di buon grado da gran parte dei biancocelesti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA