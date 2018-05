Lazio, Radu punta il Crotone, ansia per Luis Alberto: domani gli esami per scongiurare la lesione

di Valerio Cassetta

Una partitella in famiglia per proiettarsi già alla partita con il Crotone. Simone Inzaghi organizza un’amichevole contro la Primavera a Formello e schiera i giocatori non impiegati ieri con l’Atalanta per tenere alta l’attenzione. Mentre il resto del gruppo svolge una seduta di scarico, Bruno Jordao, Di Gennaro e Basta siglano la vittoria nel test con i giovani biancocelesti, retrocessi di categoria sabato scorso.



INFEREMERIA

Intanto, Simone Inzaghi deve fare i conti con gli infortunati. Radu, smaltito il fastidio alla coscia destra, lavora per tornare a disposizione per la sfida con il Crotone, in programma domenica prossima. L’emergenza in difesa (Luiz Felipe è squalificato e Caceres non è al top della forma) costringerà il romeno e i fisioterapisti della Lazio agli straordinari.



RECUPERI

Meno chances di giocare la partita dell’Ezio Scida per Marco Parolo: il mediano è ancora alle prese con un problema al bicipite femorale della coscia destra e cercherà di rientrare per l’ultima di campionato con l’Inter. Il match con i nerazzurri potrebbe essere decisivo per la corsa Champions ed è per questo che anche Immobile tenterà il tutto per tutto per scendere in campo. La lesione di primo grado al flessore della coscia destra lo ha relegato ai box, ma la punta della Nazionale vuole difendere il quarto posto e la classifica cannonieri. La sua situazione verrà valutata giorno per giorno, e filtra ottimismo visto che Ciro in passato ha dimostrato di saper recuperare in fretta dagli infortuni.



EL MAGO

Cresce l’ansia, infine, per Luis Alberto che tra oggi e domani sosterrà ulteriori esami per monitorare l’infortunio alla coscia sinistra. Se gli esami dovessero confermare anche una piccola lesione, la stagione dell’ex Liverpool potrebbe concludersi in anticipo. Il fastidio accusato dallo spagnolo è lo stesso lamentato da Parolo e Radu, quindi il terzo nel giro di due settimane.

