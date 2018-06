Lazio, il Real bussa per Milinkovic: maxi offerta in arrivo

di Valerio Cassetfa

Un’offerta Real per Milinkovic-Savic. Mentre Sergej è concentrato sul Mondiale (domani debutterà in Russia con la Serbia contro la Costa Rica), i top club europei non smettono di corteggiarlo. Il suo futuro è ancora in bilico: la Lazio vorrebbe tenerlo, ma se dovesse arrivare una maxi proposta sarebbe difficile dire di no. Le pretendenti non mancano e dalla Spagna la società di Florentino Perez sarebbe disposta a spendere circa 150 milioni di euro più 20 di bonus, garantendo all’ex Genk un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro. L’indiscrezione, lanciata nei giorni scorsi, ha trovato ulteriori conferme, soprattutto dopo l’avvento di Lopetegui sulla panchina delle Merengues. «Deciderò il mio futuro dopo la Coppa del Mondo» aveva detto Milinkovic pochi giorni fa. La Lazio non ha fretta, ha il bilancio in attivo e non deve cedere per comprare. «Non siamo un supermarket» ha ribadito Lotito lo scorso maggio, pronto a far pagare a peso d’oro i suoi gioielli. Madrid sarebbe una destinazione gradita per Milinkovic, tifoso dei Blancos fin da bambino.

