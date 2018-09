Lazio, relax prima dell'Empoli: Inzaghi a Londra, Luis Alberto a Siviglia

di Valerio Cassetta

«Sì viaggiare». Simone Inzaghi a Londra, Luis Alberto e Durmisi a Siviglia. In casa Lazio allenatore e giocatori si godono le ultimi giorni di relax prima dell'Empoli. Domenica prossima al Castellani ci sarà la trasferta contro i toscani. Una gara da non sbagliare per non perdere terreno in classifica dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus. La preparazione al match, però, inizierà soltanto martedì. Aspettando il rientro dei nazionali, Parolo e compagni ne approfittano per ricaricare le batterie. Caicedo è in Turchia con la famiglia, Correa in Grecia con la fidanzata, mentre Cataldi ha pranzato a Benevento, città in cui ha giocato lo scorso anno. Insomma, giusto il tempo per rigenerarsi prima del tour de force. Dopo la sosta saranno sette le partite che la Lazio giocherà in appena 22 giorni. Niente vacanza, invece, per Berisha, Lukaku e Luiz Felipe, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari.



MI RITORNI IN MENTE

Intanto, la Lazio sui propri canali social ha ricordato Lucio Battisti nel 20esimo anniversario della sua scomparsa. Tra i più grandi e innovativi musicisti e cantanti italiani di sempre, Battisti amava il calcio ed era un tifoso biancoceleste. «Sempre nei nostri cuori» il messaggio del club sul web.

© RIPRODUZIONE RISERVATA