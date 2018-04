Lazio, ripartenze e pressing: ecco i segreti del salisburgo

di Daniele Magliocchetti

Occhio Lazio, sarà durissima. Quasi un'impresa accedere alle semifinali d'Europa League. Il nome e la poca tradizione non devono ingannare, il Salisburgo è una squadra forte, piena di giovani talenti in rampa di lancio già seguiti con estrema attenzione dalle big europee. Per non parlare di Marco Rose, ex calciatore e difensore tedesco, giovane tecnico emergente del Salisburgo, anche lui al centro di trattative, soprattutto in Bundesliga.

PERICOLI

La formazione austriaca, che non perde in Europa League da ben 19 gare, può sorprendere e fare molto male, soprattutto in trasferta. Il Borussia Dortmund, ma prima anche il Marsiglia nel girone di qualificazione, ne sanno qualcosa. Negli ottavi di finale la formazione di Stoger, Schurrle e Gotze, che hanno sottovalutato il Red Bull Salisburgo, sono rimasti stupiti dal pressing asfissiante e continuo, ma anche dalla compattezza degli austriaci. Di base giocano con il 4-4-2, per poi cambiare col 4-3-1-2 e in partita succede spesso. I due attaccanti Hwang, che domani sarà assente per squalifica, e l'israeliano Dabbur, il bomber della squadra con 23 reti stagionali, sono i primi che vanno a pressare, cercando di bloccare spesso le linee di passaggio dei difensori. E sono molto bravi a riuscirci, insieme al trequartista Schlager. Tutti uniti e compatti nel pressare alto, come unico riferimento di base il pallone, per recuperarlo e ripartire in modo veloce verso la porta. La Lazio dovrà muoversi con intelligenza tra le linee, sfruttando la qualità di Luis Alberto e gli inserimenti di Milinkovic-Savic e Parolo. E se riuscirà a farlo, potrebbe essere la mossa della partita. Da tenere d'occhio Samassekou, il centrocampista di qualità e sostanza del Salisburgo, una delle stelline della squadra. E non è un caso che il Psg lo stia corteggiando e pronto a sborsare per lui una cifra vicina ai 60/70 milioni di euro. L'altro elemento di spicco è l'altro maliano Haidara, seguito da Tottenham e Arsenal. Anche in difesa c'è Daleta-Car, una vecchia conoscenza del ds Tare che lo voleva portare nella capitale un paio d'anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA