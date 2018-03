Lazio, Inzaghi concede due giorni: Leiva in gita al Colosseo, Caicedo a Londra

di Valerio Cassetta

Due giorni di riposo prima dello sprint finale. Inzaghi concede 48 ore di relax ai suoi uomini con l’imperativo di ricaricare le batterie per poi dare il massimo nei prossimi impegni. Tra Europa League e campionato i biancocelesti affronteranno l’ennesimo tour de force della stagione e gestire le energie sarà fondamentale. Gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì pomeriggio, a quattro giorni dalla sfida in programma all’Olimpico con il Benevento.



PROGRAMMA

Dopo il pareggio con il Bologna, la Lazio vuole tornare alla vittoria. Le prove tattiche anti-sanniti però scatteranno solo mercoledì, al rientro dei giocatori convocati dalle nazionali. Sono dieci, infatti, i calciatori impegnati in giro per il mondo: Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile. Intanto, Milinkovic, Lukaku e Caceres, tornati a Roma in anticipo dai rispettivi ritiri per dei problemi fisici, continuano il protocollo riabilitativo concordato con lo staff medico. Tra i non convocati c'è anche chi ha approfittato dei due giorni liberi per ammirare le bellezze della Capitale: Leiva in mattinata ha fatto visita al Colosseo. Week-end a Londra, invece, per Caicedo, volato in Inghilterra con la moglie, mentre Patric ha raggiunto la famiglia in Spagna.





