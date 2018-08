La Lazio risponde ai volantini: «Stop alle donne? Noi contro ogni discriminazione»

di Redazione Sport

«I volantini in Curva Nord? Non ne sapevamo nulla, si tratta di un'iniziativa autonoma da parte della tifoseria della Nord. Non è la posizione della società, noi siamo contro ogni discriminazione». È quanto tiene a specificare Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, in merito ai volantini diffusi ieri sera durante Lazio-Napoli nella Curva Nord laziale, che invitavano le donne a sistemarsi oltre la decima fila del settore. «Oltretutto - aggiunge all'Ansa Diaconale - i tifosi della Lazio sono un quantitativo enorme, questa invece è un'iniziativa di pochi tifosi. Non possiamo sempre intervenire per evitare che ci siano manifestazioni politicamente scorrette come questa».

