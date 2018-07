Lazio, Leiva è un gigante anche in ritiro. Che guerriero, Berisha

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato AURONZO DI CADORE - Numeri e poi ancora numeri. Strumenti gps che monitorano minuto per minuto ogni calciatore. Dati che poi vengono incrociati con i vari test fatti, soprattutto quelli isocinetici, per tenere sotto controllo i progressi dei calciatori. Tutto viene raccolto in tabelle aggiornate alla fine di ogni singolo allenamento. Statistiche utili a preparatori e tecnico per programmare il lavoro. Tutti dietro Fabio Ripert, soprannominato il “prof”. Un fedelissimo di Inzaghi. Ha diviso la preparazione in tre fasi. Questo è il momento di accumulare benzina nei muscoli da usare durante la stagione. Si lavora per aumentare la soglia aerobica che consente un recupero più veloce in partita e riduce la percentuale di infortuni visto che i muscoli sono più elastici e ossigenati. Ieri è stato fatto ancora il fondo.



