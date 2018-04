Lazio-Roma, le pagelle dei biancocelesti: Parolo moto perpetuo, Marusic è una forza

di Gabriele De Bari

Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su colpo di testa del centravanti. Da applausi il suo fair play quando, ignorando l’accenno di rissa tra compagni e avversari, s’impegna ad aiutare Manolas colpito da crampi e una parata in chiusura. LUIZ FELIPE 6 Gioca con massima applicazione e senso pratico, Nainggolan gli sfugge solo quando smarca Bruno Peres. Tiene la posizione...

