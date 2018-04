Lazio-Roma, le pagelle dei giallorossi: Manolas dà spettacolo, Strootman intelligente

di Alessandro Angeloni

Gli eroi di martedì non si ripetono. Capita. ALISSON 6 Il tiro di Parolo gli accarezza i capelli, è l’unico brivido della prima parte di gara. Spaventi ridotti al minimo anche nella ripresa: non subisce un solo tiro nello specchio. FAZIO 6,5 Un rinvio sbagliato agita la difesa, serata discreta, fatta di buoni interventi, chiusure preventive e anche di qualche leggerezza di troppo, specie in fase di impostazione. Regge col fisico nel duello aereo con Milinkovic. Di testa è impressionante. MANOLAS 7 Una...

