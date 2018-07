Lazio, Rossi lascia il ritiro di Auronzo: va in prestito al Lucerna

di Valerio Cassetta

Il ritiro di Auronzo di Cadore per Alessandro Rossi finisce qui. Dopo cinque giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo, il bomber della Lazio classe ’97, reduce da una stagione in prestito alla Salernitana, lascia di prima mattina l’hotel che ospita la squadra. L’attaccane di Viterbo, che nel test di ieri contro l’Auronzo, squadra dilettantistica locale, ha segnato ben 7 reti, è ora in viaggio verso la Svizzera, destinazione Lucerna, club della prima divisione elvetica che giocherà anche la prossima Europa League. La formula del trasferimo dovrebbe essere prestito secco.

