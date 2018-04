Lazio, Inzaghi: «Grande prestazione, ma il risultato ci va stretto»

«Per quello che si è visto in campo, potevamo portare a casa anche un risultato migliore. Abbiamo avuto tante occasioni e potevano fare un gol in più. Loro sono una squadra forte e i ragazzi hanno capito che non era semplice. Il ritorno a Salisburgo sarà difficile perchè abbiamo preso due gol e loro in quello stadio sono ancora più forti. Dovremo affrontare la gara nel modo giusto». Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport. «È stato giusto esultare alla fine con i nostri tifosi, sono stati un uomo in più - ha aggiunto Inzaghi -, dopo quel rigore che non c'era e dopo il 2-2 non era semplice. Per fortuna posso contare sulla grande disponibilità dei giocatori e speravo in una bella prestazione nonostante le tante partite giocate finora. Il gruppo deve continuare a lavorare così, è stata una bella serata ma non possiamo ancora festeggiare. Domenica abbiamo una partita importante a Udine, poi il ritorno a Salisburgo e quindi il derby, ma io sono fiducioso».

