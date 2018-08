Lazio, sconfitta con il Borussia Dortmund ad Essen: Reus firma l'1-0

di Valerio Cassetta

Si chiude con una sconfitta il ritiro della Lazio in Germania. Nel test con il Borussia Dortmund allo Stadion di Essen i biancocelesti perdono per 0-1. Dopo appena 5 minuti Marco Reus, pescato dal limite dell’area da Delaney, beffa Strakosha: il suo tiro deviato da Radu scavalca il portiere biancoceleste.



Sul piano del gioco le squadre si equivalgono, ma la Lazio non pareggia. Immobile, fischiato dai suoi ex tifosi, non trova lo spunto decisivo. Il centrale Diallo per fermarlo non rinuncia alle maniere forti e Ciro non riesce pungere. L’intesa con Luis Alberto e Milinkovic c’è ma si spegne con il passare dei minuti. Da rivedere Durmisi e Wallace.



Il kosovaro sulla sinistra fatica a macinare gioco, mentre il brasiliano è spesso in difficoltà sulle incursioni di Delaney. Primo vero test per Badelj, provato in regia al posto di Levia: il croato cresce con il passare dei minuti, ma fa rimpiangere ancora “Il comandante”.

