Lazio, se crolla de Vrij, tutto il reparto va in difficoltà

di Gabriele De Bari

In tante occasioni è stato il totem della difesa biancoceleste, l'elemento che ha salvato situazioni delicate, tutti compagni uniti attorno al gigante Stefan de Vrij. Contro la Dinamo, invece, è stato proprio lui, il più solido e forte difensore laziale, a tradire le aspettative. Incerto sulla rete del vantaggio ucraino, svagato e titubante in occasione del due pari. Una prova davvero deludente per il centrale più accreditato. Singolare che la flessione dell'olandese sia coincisa con l'annuncio che, a fine stagione, non sarà più della Lazio. Il suo rapporto, infatti, nonostante gli sforzi della società, è arrivato ai titoli di coda.



Da serio professionista, come ha sottolineato l'allenatore Inzaghi, continuerà a giocare fino agiugno senza problemi e lo stesso pubblico laziale non l'ha fischiato come qualcuno temeva che accadesse. Ma in pochi avrebbero previsto un calo di rendimento così evidente nell'importante partita di Europa League quella che la squadra, senza le amnesie difensive di de Vrij e di Wallace, avrebbe agevolmente vinto. Le prossime sfide diranno se la flessione di de Vrij sia stata una situazione legata soltanto alla serata di Coppa o se, l'annuncio di fine rapporto, abbia pesato e peserà ancora sulla sua concentrazione e sul suo rendimento. Certo è che, se crolla lui, tutto il reparto va in difficoltà. Inzaghi e tifosi aspettano la risposta immediata a questa domanda.

