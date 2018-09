Lazio, settore giovanile all'avanguardia: Bianchessi introduce YouCoach

di Valerio Cassetta

«Formare calciatori da portare in prima squadra grazie a metodo e tecnologia». Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile della Lazio, fissa l’obiettivo. Questa mattina presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello si è tenuta la presentazione di YouCoach, innovativa piattaforma informatica dedicata allo staff delle giovanili.



COME FUNZIONA

L'applicazione consente ad ogni allenatore, preparatore atletico, fisioterapista, medico e dirigente di gestire in modo semplice e veloce il lavoro di un’intera stagione. Programmare, condividere e monitorare: queste saranno azioni quotidiane per intervenire in tempo reale. Accanto agli aspetti tecnici, saranno presi in considerazione anche i carichi atletici dei giocatori tramite l'innovativa sezione dedicata al Training Load, che permette elaborazioni personalizzate (sia di squadra sia per il singolo calciatore).



SODDISFAZIONE

«Abbiamo iniziato un anno fa grazie al Presidente Lotito e, passo dopo passo, il nostro Settore Giovanile sta crescendo - ricorda Bianchessi sul sito ufficiale del club - in termini di risultati sul campo e da oggi anche dal punto di vista dell’innovazione gestionale. La tecnologia al servizio della metodologia per realizzare la nostra mission che è formare calciatori per la prima squadra». Intanto, domani inizieranno i campionati nazionali: tutte le squadre biancocelesti giocheranno in casa nella prima giornata.

