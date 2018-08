Lazio, sfida sui go-kart: Peruzzi e Cataldi i più veloci

di Valerio Cassetta

Pronti, partenza, via. I semafori del minicircuito di Kasrtbahn Harsenwinkel si accendono per la Lazio. Niente allenamento, spazio al divertimento. Simone Inzaghi porta tutti a fare un giro sui go-kart. Motori accesi, caschi in testa e piede sull’acceleratore. Nessuno vuole sfigurare. Immobile, Leiva, Acerbi, Guerrieri, Proto, Rossi, Parolo e Milinkovic sfrecciano sulle quattro ruote, sorvegliati dal ds Igli Tare e dal tecnico Simone Inzaghi, presenti a bordo pista. Angelo Peruzzi e Danilo Cataldi sono i più veloci: il club manager vince il primo giro, mentre è il centrocampista il migliore della seconda sessione.

