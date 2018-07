Lazio, sfuma Wesley: «Resto al Bruges». Patric: «Siamo sulla strada giusta».

di Valerio Cassetta

Non lascerà il Belgio, almeno in questa sessione di mercato, Wesley Moraes. L’attaccante 21enne del Bruges, cercato dalla Lazio come sostituto di Immobile per la prossima stagione, esclude un suo trasferimento dal club delle Fiandre. «Resto al Bruges. Voglio giocare la Champions League e alla fine ho solo 21 anni. C'è tempo» dichiara il brasiliano dopo aver realizzato una doppietta contro l’Eupen. Insomma, da una possibile svolta alla fumata nera, anche se l’accordo tra la Lazio e il Bruges non era ancora stato trovato. I belgi chiedono 15 milioni di euro, mentre il club Lotito offre intorno ai 10 milioni. L’intesa con il giocatore, invece, c’era da tempo, e faceva ben sperare per una conclusione della trattativa, ormai sfumata salvo clamorosi colpi di scena. Salgono, dunque, le quotazioni di altri attaccanti come Lucas Perez dell’Arsenal, anche se mister Inzaghi sembra intenzionato a dare un altra chance a Caicedo come vice Immobile.



PROGRAMMA E RITIRI

Intanto, la squadra si gode tre giorni di relax. Dopo aver faticato per due settimane ad Auronzo di Cadore i biancocelesti ricaricano le batterie in vista del raduno a Formello del 1 agosto. La preparazione sotto le Tre Cime di Lavarello è stata positiva e il dato più confortante è arrivato dalla difesa, vero tallone d’Achille dello scorso anno con 49 gol incassati solo in campionato: zero reti subite in quattro amichevoli, le ultime due contro Triestina (squadra di Lega Pro) e Spal. «Bravi ragazzi, questa è la strada giusta» sottolinea Patric su Instagram che nella sfida contro i ferraresi ha indossato la fascia da capitano. Domani Milinkovic e Caceres sosterranno le visite mediche presso la clinica Paideia, reduci dalle vacanze post Mondiale, mentre Correa e Badelj, nuovi rinforzi biancocelesti, potrebbero svolgere test medici già martedì. Il 4 la Lazio giocherà un'amichevole contro l'Arsenal a Stoccolma e dal giorno successivo inizierà il secondo ritiro a Marienfeld, in Germania.

