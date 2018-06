Lazio, si decide il futuro di Felipe: domani l'incontro tra procuratori e società

di Valerio Cassetta

Chiedimi se sono Felipe. Il futuro di Anderson verrà deciso nella giornata di domani. Tra 24 ore è in programma un incontro tra la dirigenza della Lazio e i procuratori del brasiliano, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 32 presenze, 8 gol e 10 assist, tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Un bottino niente male per “Pipe” che lo scorso agosto si infortunò durante il ritiro in Austria: saltò la finale di Supercoppa Italiana, vinta contro la Juventus, e tornò a giocare solo a dicembre. L’esplosione di Luis Alberto non lo ha favorito nel conquistarsi una maglia da titolare, ma per la prossima annata Felipe vuole più spazio. Domani verrà discusso il rinnovo. In caso di mancato accordo, laddove arrivasse un’offerta importante, la permanenza di Anderson nella Capitale sarebbe tutt'altro che scontata. Siviglia, Shalke 04 e West Ham restano alla finestra, ma per strappare Felipe alla Lazio servirà una proposta più che allettante.

