Lazio, slittano le visite di Milinkovic: test in corso per Caceres e Crecco

di Valerio Cassetta

Non si è presentato in clinica per le visite mediche, Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio, oggetto del desiderio di Real Madrid e Juventus, avrebbe dovuto sostenere in mattinata gli esami per ottenere l’idoneità sportiva con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Nessuna rottura con la società o ritardo dettato da motivi di mercato. Il serbo in accordo con la Lazio svolgerà domani i test di rito. Presente, invece, Martin Caceres. Entrambi sono reduci dal Mondiale di Russia con le rispettive nazionali: Serbia e Uruguay. Visite in corso anche per Andrè Anderson, attaccante ex Santos classe ‘99 che verrà girato in prestito alla Salernitana, e Luca Crecco, esterno biancoceleste finito nella lista dei partenti.

