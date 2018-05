Lazio, sorpresa Immobile: l’attaccante già corre verso l’Inter

di Valerio Cassetta

Corre verso l’Inter, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, alle prese con un problema al flessore della coscia destra, sta proseguendo il protocollo riabilitativo per tornare a disposizione contro i nerazzurri. In mattinata insieme al preparatore Bianchini ha ripreso a correre. È ancora presto per capire se ce la farà per il 20 maggio, ma la notizia del suo ritorno sui campi di Formello aumenta le speranze di Simone Inzaghi, che intanto può contare su Radu per la trasferta di Crotone. Il romeno, smaltito l’affaticamento all’adduttore, si e allenato per il secondo giorno consecutivo. Domenica all’Ezio Scida giocherà dal primo minuto insieme a de Vrij e Caceres, che completeranno il pacchetto arretrato.



DUBBI E SCELTE

Meno chances per Parolo, rimasto ancora a riposo: il centrocampista farà di tutto per essere convocato per lo spareggio Champions contro l’Inter. Stesso discorso per Luis Alberto, volato a Siviglia per intensificare le cure. La diagnosi (stiramento di primo grado) al momento impone di non considerarlo per l’ultima di campionato, ma lo spagnolo proverrà a recuperare fino all’ultimo giorno. L’ex Liverpool a Crotone sarà sostituto da Felipe Anderson, che agirà in coppia con Caicedo. A centrocampo, nel 3-5-2 disegnato dal tecnico, Leiva sarà supportato da Milinkovic e Murgia, con Marusic e Lulic sugli esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA