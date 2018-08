Lazio, a Stoccolma vince l'Arsenal: Nelson e Aubameyang ed è 2-0

di Valerio Cassetta

Due gol subiti e almeno quattro occasioni sprecate. La Lazio viene sconfitta 2-0 dall’Arsenal nell’amichevole giocata alla Friends Area di Stoccolma. Nelson nel primo tempo e Aubameyang nella ripresa condannano la squadra di Inzaghi, schierata ancora con il 3-5-2. Prima sconfitta precampionato per i biancocelesti, che domani inizieranno il secondo secondo ritiro estivo a Marienfeld in Germania.



Le pagelle



Proto 6 - Reattivo sulle conclusioni di Nketiah e Lacazette. Non può nulla sui gol di Nelson e Aubameyang.



Wallace 5,5 - Pecca di sufficienza nei retropassaggi. Si fa valere nel gioco aereo. Sfortunato nel rimpallo in occasione del 2-0.



Bastos 5,5 - Buona protezione della palla dal 70' in poi.



Acerbi 6 - Sempre più leader della difesa. Cala nel secondo tempo insieme a tutta la squadra.



Caceres 5,5 - Entra al 70' e non bada all’estetica. Efficace.



Radu 6 - Deciso e preciso nelle chiusure. Nel duello con Aubameyang si aiuta con l’esperienza.



Luiz Felipe 5,5 - Entra al 60' e poco dopo il suo ingresso la Lazio subisce il 2-0. Ordinato.



Basta 5 - Soffre la velocità di Iwobi. Si affaccia raramente nella metà campo avversaria.



Patric 5 - Dal 70' Si limita al compito per non correre rischi sulla sua fascia.



Parolo 6 - Potrebbe pareggiare i conti in due occasioni: nel primo tempo il suo colpo di testa finisce a lato, nella ripresa colpisce l’esterno della rete da distanza ravvicinata. Quantità e qualità.



Cataldi 6 -In campo dal 70', pressa alto e fa ripartire l’azione. Quando può verticalizza per gli attaccanti. Risorsa.



Leiva 6 - Partecipa ad entrambe le fasi di gioco. Imposta ruba palloni preziosi. Allenatore in campo.



Badelj 6 - Gioca poco pià di un quarto d'ora per prendere confidenza con la sua nuova realtà.



Murgia 5,5 - Si vede poco nei primi 45 minuti. Non riesce ad inserirsi tra le maglie dell’Arsenal.



Milinkovic 6 - In campo dal 60' e quando sale in cattedra non ce n’è per nessuno. Rispetto ai compagni ha meno benzina nelle gambe.



Lulic 6 - Solita prestazione ad alta intensità. Impreciso in alcune occasioni, prezioso in fase difensiva.



Durmisi 6 - Entra al 60': spina nel fianco per gli inglesi sulla sinistra.



Luis Alberto 6,5 - Pizzica la traversa con un pallonetto. Da suoi piedi nasce sempre qualcosa di interessante.



Correa 5,5 - La tecnica c’è, la concretezza meno. Dal 70' gioca pochi minuti a disposizione per incidere.



Caicedo 5 - Spreca due ghiotte occasioni nel primo tempo.



Pedro Neto 5 - Entra nella girandola di sostituzione del 70' e non riesce ad entrare nel vivo del gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA