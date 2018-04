Lazio, Strakosha: «Black-out di tutta la squadra. Ora testa al derby»

di Valerio Cassetta

Si assume le proprie responsabilità, Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio non usa mezzi termini per commentare la sconfitta per 4-1 in casa del Salisburgo che vale l’eliminazione dai quarti di finale di Europa League: «Abbiamo avuto un black-out totale e loro hanno vinto meritatamente - rivela l’albanese -. Se dopo il gol di Immobile sembrava fatta? Sì, anche a me sembrava così, poi è sembrato un incubo». Secondo il classe ’95 la Lazio ha gestito bene la gara fino al momentaneo 1-0: «Abbiamo fatto bene quasi tutta la partita - dice l’estremo difensore -, ma abbiamo subito subìto l’1-1 dopo 30 secondi dal vantaggio».



SCONFITTA INASPETTATA

Nonostante il 4-2 dell’andata, la Lazio cade clamorosamente nella sfida di ritorno con gli austriaci, considerati forse un avversario abbordabile, ma non per Strakosha: «Se arrivi ai quarti battendo il Borussia Dortmund non sei una squadra normale - sostiene l’ex Primavera -. Quello che è successo oggi non deve succedere più. Siamo la Lazio, durante tutta la competizione abbiamo dimostrato di essere forti. Rimane la delusione per oggi, è brutto per i nostri tifosi ma ora pensiamo al derby».



DERBY

In vista del match con la Roma, in programma domenica allo stadio Olimpico, il portiere promette: «Ci arriveremo carichi. Se loro saranno più motivati di noi? Forse lo saremo noi, quando prendi una botta forte, forse riesci a vincere meglio. Siamo arrabbiati».

