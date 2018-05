â€‹Lazio, Strakosha: «Concentrati e carichi per il nostro sogno». Controlli per Immobile e Parolo

di Valerio Cassetta

Punta dritto alla sfida con l’Inter, Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio su Instagram ha manifestato il suo stato d’animo in vista del match con i nerazzurri. Un vera e propria finale per un posto nella prossima Champions League in programma domenica sera all’Olimpico. «Concentrati e carichi per il nostro sogno» ha scritto il giovane albanese, pronto a sfidare la squadra di Spalletti.



INFERMERIA

Intanto, in mattinata Marco Parolo e Ciro Immobile si sono sottoposti ad accertamenti presso la clinica Paideia. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera che i risultati degli esami possano essere positivi per impiegare i due giocatori contro l’Inter. Per l’attaccante filtra ottimismo: da giovedì scorso ha ripreso a correre e ogni giorno lavora per eliminare i residui della lesione muscolare di primo grado all’adduttore accusata contro il Torino. Meno chances per il centrocampista, costretto a fermarsi nella sfida con la Sampdoria per un’elongazione muscolare all’adduttore. Un infortunio «più lungo del previsto», come confermato da Inzaghi in conferenza stampa nel post Crotone. Ridotte, al minimo, invece le possibilità di recupero di Luis Alberto, volato a Siviglia per curare la lesione all’adduttore.

