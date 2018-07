Lazio, Strakosha: «Vogliamo la Champions». Luis Alberto e Cataldi incantano su punizione

di Valerio Cassetta

Tiri a giro, conclusioni potenti e sopra la barriera. Gli occhi degli spettatori sugli spalti dello Zandegiacomo sono per Luis Alberto, Cataldi e Durmisi. I tre giocatori della Lazio, concluso l’allenamento mattutino incentrato sulla tattica e sul 3-5-2, si fermano per i calci di punizione. “El Mago” Luis strappa applausi insieme a Cataldi, che in campionato aveva segnato alla Lazio con la maglia del Benevento nella gara di ritorno proprio da calcio piazzato angolato. Bene anche Durmisi, unico mancino tra i tiratori. Insomma, prove generali aspettando di esibirsi anche in partita. Nel pomeriggio alle ore 17:00 l’amichevole con la Triestina, squadra che milita in Lega Pro: terzo test del ritiro di Auronzo di Cadore



AMBIZIONI

Ancora assente Thomas Strakosha, alle prese con un fastidio alla schiena, che al termine della seduta chiarisce circa le sue condizioni fisiche: «Sto meglio, ma mi serve ancora tempo per recuperare bene. Spero di tornare al più presto con il gruppo, il campo mi manca - dichiara il potere a Lazio Style Channel -. Sto un po’ invecchiando (ride, ndr)». Per quanto riguarda la prossima stagione, l’albanese è ottimista: «Siamo molto carichi, abbiamo dimostrato di essere forti e imparato dagli errori. Possiamo fare un anno ancora migliore. Siamo giovani e compatti, non ho paura». L’importante sarà non ripetere i passi falsi commessi in passato: «Lo scorso anno abbiamo avuto tre blackout, non dobbiamo averli più. Dobbiamo reagire con la testa restando concentrati e non avendo paura di sbagliare - ammette Strakosha -. Tutte le squadre si stanno rinforzando, ma siamo forti anche noi. Ben vengano anche nuovi acquisti. Crediamo nella zona Champions, abbiamo un gruppo compatto».





