Lazio, Strakosha è l’amuleto di Simone per compiere un altro miracolo

di Alberto Abbate

Ha un amuleto nelle mani, Inzaghi è riuscito a mantenerlo nei ranghi. Perché il Liverpool lo aveva corteggiato in estate prima di prendere Alisson, la Lazio non ha aperto mai la porta. Adesso deve chiuderla anche Strakosha. Non ha concluso al meglio lo scorso anno, contro l’Inter e per la Champions pesa ancora come un macigno un suo rinvio sbilenco. Alla prima contro il Napoli non ha potuto fare nulla sui gol di Milik e Insigne, ma è stato graziato da una figuraccia sulla rete annullata da Banti. Deve ancora crescere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

