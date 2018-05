Lazio, sorpresa Casillas alla porta

di Alberto Abbate

Prima lo consola, poi lo sostituisce? Strakosha al posto di Karius al Liverpool è un affare che ingolosisce: i Reds sarebbero pronti a offrire 30 milioni per il portierino albanese, che la Lazio però considera quasi incedibile nonostante le incertezze fra i pali dell’ultimo mese. Eppure è impossibile non riflettere su una simile proposta, sarebbe una clamorosa plusvalenza Strakosha. Comprato da Tare per appena 75mila euro dal club greco del Paniōnios, rivenderlo a simili cifre sarebbe il top in uscita di tutte le...

