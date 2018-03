Lazio, Strakosha non si ferma mai: cercasi un vice disperatamente

di Alberto Abbate

Ventitré anni, non sentirli, ma vederli tutti. Nessuno come Strakosha, lui la porta proprio non la molla. In Serie A è il giocatore più utilizzato, primo soltanto insieme ad Alisson e nessun altro: 2610’ in campo, nessun minuto perso di queste 29 giornate. Ma il portiere giallorosso almeno ha riposato in Coppa Italia, c’è una differenza di quasi 500’ perché Thomas non ne ha saltata una. Risparmiato da Inzaghi appena due volte in Europa League, a qualificazione già centrata. In totale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO