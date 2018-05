Lazio, Strakosha recupera a Formello, Immobile saluta l'Italia: «Torno a casa e tiferò per voi»

di Valerio Cassetta

E' in viaggio verso Roma, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio ha lasciato da poco il ritiro della Nazionale a Coverciano. Dopo aver saltato il primo allenamento del nuovo Ct azzurro, Roberto Mancini, il capocannoniere del campionato è salito sul primo treno diretto nella Capitale. «Si torna a casa. Forza ragazzi, tiferò per voi. In bocca al lupo» ha scritto su Instagram l'ex punta del Torino, costretta al forfait per non aver ancora smaltito il problema al flessore. Immobile,che aveva giocato nell'ultima partita di campionato contro l'Inter prima di essere sostituito nel secondo tempo, salterà le amichevoli dell'Italia contro Arabia Saudita, Francia e Olanda. Oltre a Ciro, anche Strakosha e Luis Alberto hanno rinunciato alle rispettive nazionali a causa dei problemi fisici: l'albanese è rimasto a Roma per ultimare il protocollo riabilitativo, mentre lo spagnolo, che salterà il Mondiale, continuerà le cure in patria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA